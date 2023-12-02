شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. زلزالان يضربان أرخبيل غوادلوب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات الليلة الماضية أرخبيل غوادلوب الفرنسي.

وذكر مرصد البراكين والزلازل الفرنسي أن مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6 درجات وقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا.

منطقة زلزالية نشطة

وأشار المرصد إلى أن الزلزال الآخر بلغت قوته 5.2 درجات، وكان مركزه يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترًا.

وتقع غوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.