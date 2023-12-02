شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليص الانبعاثات.. أمريكا تتعهد بمبلغ 3 مليارات دولار للدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم أمريكا التعهد بتقديم مبلغ 3 مليارات دولار ، لصندوق تابع للأمم المتحدة، لمساعدة الدول النامية على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ.

ويعد ذلك مسعى يمكن أن يساعد في إعادة بناء الثقة في وعود الدول الغنية بتقديم مساعدات، وسط محادثات المناخ المحورية في دبي.

قمة كوب 28

وسيأتي التعهد بدعم صندوق المناخ الأخضر، الذي أشار إليه مسؤولو وزارة الخارجية، قبل خطاب مقرر من قبل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في قمة كوب 28، اليوم السبت، بالإضافة إلى 3ر9 مليار دولار، في صورة التزامات جديدة، أعلنت عنها بالفعل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان ودول أخرى.

وهذه الجولة الثانية من تجديد موارد الصندوق.

ويأتي التزام إدارة بايدن، في أعقاب زيادة مطردة في المنح والقروض والتمويل الآخر، الذي وجهته أمريكا إلى تغير المناخ، في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى التعافي من إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي سحب البلاد من اتفاق باريس للمناخ وألغى تمويلا لمبادرات رئيسية للاحتباس الحراري.

الحلول المناخية

كانت الإمارات، قد أعلنت أمس الجمعة عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وجاء الإعلان في اليوم الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) الذي انطلق في دبي أول أمس الخميس ويستمر أسبوعين.