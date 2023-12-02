مركز أرامكو الطبي بالسعودية يعلن عن وظائف شاغرة| التخصصات المطلوبة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وظائف مركز أرامكو الطبي، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعدما أعلنت عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.



التخصصات المطلوبة في وظائف أرامكو الطبي

وبحسب ما جاء في بيان مركز أرامكو الطبي، فان الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات التالية:

أخصائي علم الأمراض.

فني بنك العيون.

مساعد هندسي.

مستشار أول خدمات المرضى.

مساعد طبيب أسنان.

أخصائي طب الأسرة.

أخصائي أول الاتصالات.

طبيب تخدير عام.

طبيب جراحة تجميلية.

موعد التقديم على وظائف أرامكو الطبي

ونوهت إدارة مركز أرامكو الطبي، أن التقديم على وظائف الشاغرة لديها، اعتبارًا من يوم من اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر2023، حتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف أرامكو الطبي

ويمكن التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي، من خلال الرابط التالي: (هنــــــــــــــا).