ملك الأردن: لا يمكن الحديث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ملك الأردن عبد الله الثاني، الجمعة الأول من ديسمبر 2023 ، إنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي "بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا"، في إشارة إلى الأحداث الجارية بقطاع غزة .

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالات الإخبارية

وأضاف عاهل الأردن خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" المنعقد بدولة الإمارات "في هذه الأثناء التي نتحدث فيها، يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقُتل وأصيب عشرات الآلاف منهم".



وتابع: "في غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب".



وأكد "كما لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا ويعيق التقدم نحو مستقبل أفضل للعالم، فالأجيال الحالية والقادمة ستقوم بمحاسبتنا".



وصباح الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



المصدر : وكالات