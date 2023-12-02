نائبة الرئيس الأمريكي: لا يمكن منع تكرار 7 أكتوبر ما لم نقضِ على حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن واشنطن تعمل مع الشركاء في المنطقة لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني، واصفة حماس بأنها منظمة إرهابية.

وأوضحت هاريس أنه لا يمكن منع تكرار أحداث السابع من أكتوبر ما لم يتم القضاء على حماس، لافتة إلى أن الصور القادمة من غزة كارثية وهناك الكثير من الضحايا.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي أن على إسرائيل بذل المزيد لحماية المدنيين في غزة، معربة عن أملها في انتهاء هذا النزاع في أقرب وقت ممكن، موضحة أن واشنطن ستخطط لما يجب القيام به بعد انتهاء الحرب في غزة بالتشاور مع شركائها في المنطقة والعالم.

وأشارت هاريس إلى أنه لا تهجير ولا إعادة احتلال ولا حصار لغزة بعد الحرب وكاشفة عن رغبة أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن واشنطن تركز على إعادة البناء في غزة بعد الحرب ويجب دعم السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولية الأمن في القطاع.

ولفتت هاريس إلى أنه يجب أن يتم إحياء السلطة الفلسطينية وفق تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حل الدولتين يظل المسار الأفضل من أجل سلام دائم.

ونوّهت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تعمل على إعادة الهدنة في غزة لإخراج الأسرى، مؤكدة أن حواراتها مع القادة العرب كانت بناءة بخصوص اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة.