الطفلة كشفت الجريمة.. طالب الإعدادية يهتك عرض ابنة عشيقته في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بمعاشرة سيدة فى العقد الثالث من عمرها، والاعتداء على ابنتها جنسيًا ما تسبب فى إصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحي في سندوب بوصول الطفلة "ف.أ"، 11 سنة، تلميذة في الصف الخامس الإبتدائي، ومقيمة بإحدى قرى المركز مصابة بآلام في الحوض مع وجود نزيف حاد وآثار دماء على منطقة العانة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

بسؤال الطفلة المصابة اتهمت "إ.إ.ا"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم في القرية بالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها عنوة حال تواجدها داخل منزلها.

وكشفت الطفلة أن المتهم على علاقة غير شرعية مع والدتها البالغة من العمر 34 سنة، ربة منزل، ويتردد على المنزل.

ألقت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة القبض على المتهم، واعترف بالعتداء على الطفلة جنسيا وإصابتها، وكذلك وجود علاقة بينه ووالدة الطفلة المصابة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 12432 جنح مركز شرطة المنصورة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.