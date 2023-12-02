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المقاومة تستهدف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105"

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أعلنت كتائب القسام، استهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة.
وأضافت القسام، أن القوات قامت باستهداف حشودا للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.
وقالت كتائب القسام، إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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