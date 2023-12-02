المقاومة تستهدف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

وأضافت القسام، أن القوات قامت باستهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة، فيما تم استهداف حشود للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.

وقالت كتائب القسام، إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.