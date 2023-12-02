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إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة في معارك بشمال قطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة الخطورة في معارك بشمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، مساء اليوم، إنها استهدفت ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

كذلك أكدت استهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة.

وأشارت القسام إلى أن عناصرها استهدفت حشودا للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.

كما قالت إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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