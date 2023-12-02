شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد تزايد الإقبال على التصويت بقنصلية مصر فى ميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبال متزايد شهدته قنصلية مصر لدى ميلانو على مدار الساعات الماضية، فى ثانى أيام تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى غدا الأحد.

‏‎ وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.