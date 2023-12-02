شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد" يرصد إقبالا متزايدا فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد على أنه يتابع عن كثب تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني للتصويت.

وأكد الدكتور هشام عناني أن الحزب يتابع علي مدار الساعة تصويت المصريين بالخارج من خلال غرفة عمليات لمتابعة التصويت والمساعدة في تذليل أي عقبات أمام التصويت والرد علي استفسارات من أمانات الحزب بالخارج.

وأشارت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بالحزب ورئيسة غرفة المتابعة، إلى أن الغرفة تتلقى وتتابع التصويت وتوثيقه أما بالصور أو الفيديوهات ليكون شاهدا أمام العالم كله بعظمة ما يتم من المصريين في الخارج وانتمائهم لوطنهم.

وأكد الحزب أنه يرصد المشهد الإنتخابي من عدة دول خارج مصر الصين و أمريكا ولاية نيوجيرسي والسعودية جدة والقصيم ودبي بالإمارات والذي يتأكد معه زيادة توافد الأعداد لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحلل السياسي ماك شرقاوي، ونبيل موسي وممدوح حسين المتابعين مع غرفة عمليات الحزب علي توافد الجالية للقنصلية لإدلاء بأصواتهم وأكد أحد الناخبين المصريين نيوجيرسي وهم بطريقهم القنصلية بنيويورك علي تواجد العديد من المصريين وتوجه الكثير للقنصلية للإدلاء بأصواتهم.

وقد تابعت غرفة العمليات للتصويت بالسعودية وأكد المستشار مصطفى كمال من جده بالسعودية والمتابع مع الغرفة علي أن توافد المصريين أثناء اليوم الثاني تتزايد، كما تم إقبال عدد كبير من المصريين علي القنصلية بدبي في بداية اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم وتزايد الحضور و إعطاء أصواتهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كما أكد محمد عبدالعظيم و دكتورة راندا مقلد من المتابعين مع الغرفة من الصين بكين في أن طلبة الجامعات والماجستير والدكتوراه توافدوا علي القنصلية للإدلاء بأصواتهم دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي.