الدفاع الروسية: اعترضنا صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض صاروخي "إس-200" أوكرانيين معدّلين لضرب أهداف أرضية فوق بحر أزوف".
ولفتت الوزارة، في بيانها، الى أن "نظام كييف حاول، حوالي الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما لضرب أهداف على الأراضي الروسية".
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "قواتها نفذت 27 ضربة مكثفة أصابت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات للعدو وقامت بتحييد أكثر من 4500 من جنوده خلال أسبوع".
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