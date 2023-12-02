السلطات الفيليبينية تحّذر من تسونامي مدمّر بعد الزلزال الذي وقع قبالة جزيرة مينداناو

حذّر المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل من "تسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة السكان، بعدما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,6 درجات قبالة جزيرة مينداناو".

وحضّ المعهد الفيليبيني، سكان المناطق الساحلية على الفرار إلى الجهة الداخلية.

وكان قد كشف مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في وقت سابق، أنّ زلزالًا بقوّة 7,6 درجات على مقياس "ريختر"، ضرب منطقة مينداناو (Mindanao) جنوبي الفيليبين"، موضحًا أنّ "الزلزال وقع على عمق 32 كيلومترًا، في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان".