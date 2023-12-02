"حماس": لا مفاوضات حالياً بخصوص التهدئة ولا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، أن "لا مفاوضات حالياً بخصوص التهدئة، ولا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي"، مشدداً على أن "تبادل الأسرى يكون ما بعد الحرب".
ولفت العاروري، الى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال"، مضيفاً "الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة".
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