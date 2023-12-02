"كتائب القسام": استهداف جرافة إسرائيلية وناقلتَي جند شمال غزة وتجمعات للعدو في موقع كيسوفيم

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا جرّافةً إسرائيليّة من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى، وحقّقنا فيها إصابة مباشرة". وذكرت "أنّنا استهدفنا أيضًا تجمّعات للعدو في موقع "كيسوفيم"، بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، بالإضافة إلى ناقلتَي جند صهيونيّتَين شمال مدينة ​غزة​، بقذائف "الياسين 105".

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