وزير الدفاع التركي: توقيف 88 شخصًا في عمليات متزامنة ضد "بي كي كي" في 9 ولايات

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ "خلال عمليّات متزامنة قام بها "الأبطال"، وجرت في 9 ولايات وكان مركزها ولاية بيتليس جنوب شرق تركيا، تمّ توقيف 88 شخصًا، تبيّن قيامهم بمساعدة تنظيم "بي كي كي" والتّواطؤ معه، وتوفير تمويل له".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "خلال العمليّات، جرى ضبط 5 بندقيّات "AK-47" و7 مسدّسات، 18 بندقيّة صيد غير مرخّصة، ومنشورات للتّنظيم".
وكانت قد كشفت وزارة الدّفاع التّركيّة أمس الجمعة، عن تدمير 16 موقعًا لـ"بي كي كي"، في عمليّة جوّيّة على مناطق عدّة شمالي العراق.
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