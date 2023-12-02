وزير الدفاع التركي: توقيف 88 شخصًا في عمليات متزامنة ضد "بي كي كي" في 9 ولايات

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ "خلال عمليّات متزامنة قام بها "الأبطال"، وجرت في 9 ولايات وكان مركزها ولاية بيتليس جنوب شرق ​تركيا​، تمّ توقيف 88 شخصًا، تبيّن قيامهم بمساعدة تنظيم "بي كي كي" والتّواطؤ معه، وتوفير تمويل له".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "خلال العمليّات، جرى ضبط 5 بندقيّات "AK-47" و7 مسدّسات، 18 بندقيّة صيد غير مرخّصة، ومنشورات للتّنظيم".

وكانت قد كشفت وزارة الدّفاع التّركيّة أمس الجمعة، عن تدمير 16 موقعًا لـ"بي كي كي"، في عمليّة جوّيّة على مناطق عدّة شمالي العراق.