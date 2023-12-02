مراد: غزة انتصرت ونجحت بكسر إرادة العدو الجبان والصوت الآن هو للمقاومة في الميدان

أكّد النّائب ​حسن مراد​، أنّ "​فلسطين​ العربيّة ستبقى القضيّة الأولى الّتي لن تتغيّر، والحقيقة لا تظهر إلّا ساعة الحزم، والشعب العربي أثبت أنّه شارع الحقّ والحريّة والمقاومة المُحتضَنة من النّاس، الّتي تكبر كلّ يوم وتتوارثها الأجيال".

وأشار، خلال لقاء تضامني مع ​الشعب الفلسطيني​ في المركز الثّقافي في سعدنايل، إلى أنّ "​غزة​ أثبتت بعد أكثر من خمسين يومًا، أنّها المدرسة الّتي تعلُّم العالم المقاومة والصّمود والشّرف والكرامة، وقلبت الموازين، فالعالم بحاجة لها وليست هي بحاجة إلى أحد".

وشدّد مراد على أنّ "العدو جبان ولا يجرؤ على مواجهة الأبطال، الّذين يدافعون عن فلسطين وأرضها ومساجدها وكنائسها"، مركّزًا على أنّ "الصّوت الآن هو للمقاومة في ميدان غزّة والضفّة و​جنوب لبنان​ واليمن والعراق، وكلّ كلام سوى ذلك بلا جدوى".

ولفت إلى أنّ "غزّة انتصرت بصمود مقاومتها وصبر أهلها، ونجحت بكسر إرادة العدو وتهجير سكّان مستوطنات الغلاف"، منتقدًا كلّ من لا يدافع عن ​القضية الفلسطينية​ "لأنّه اعتاد الهزائم".