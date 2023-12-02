إتحاد المودعين في المصارف: قضية الراسي تجاوزت الواقع القضائي إلى رمزية معاناة المودعين

رأى رئيس اتحاد المودعين في مصارف لبنان المحامي حنا البيطار، في بيان، ان "قضية باسكال الراسي تجاوزت الواقع القضائي إلى رمزية معاناة المودعين ونضالاتهم"، لافتاً الى أننا "نكاد لا نصدّق أن الطبيب الخلوق المودع الدكتور الراسي عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين ما زال قيد التوقيف بهذا الشكل ولليوم الرابع والعشرين على التوالي".

وأشار البيطار، الى ان "الراسي هو من أهم المناضلين في صفوف المودعين، وساحات التحرك والاعتصام والمواجهات خير شاهد على نبله وصدقه ونضاله ليس من أجل نفسه فقط، إنما من أجل الناس كل الناس وكل الوطن وعلى رأسهم المودعين".

وأكد أنه "مَن يتمعن في المسار القضائي لقضيته، يكتشف الأخطاء الكثيرة التي تتعارض مع أصول المحاكمات والمباديء والأعراف القانونية المرعيّة الإجراء"، معتبرا إن "الظلم الذي لحق بالدكتور الراسي كمودع استتبع بإجراءات (أمنية) لا تقل قساوة عن ظلمه كمودع، مما شكل ترابطا ووحدة بين القضيتين رغم كل التضليل والتعتيم المفتعل".