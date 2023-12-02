جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري إسرائيلي بارز

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن جثته لا تزال محتجزة في غزة، وتم إبلاغ أسرته

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان مقتضب: تحت بند سُمح بالنشر: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى المقاومة.

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال سيكثف هجماته على قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش سينفذ عمليات في مناطق من غزة لم يدخلها من قبل.

وأضاف جالانت أثناء تواجده في غلاف قطاع غزة: "سوف نتأقلم مع الظروف التي سنقاتل فيها، قادة الكتائب في خان يونس يفهمون ما حدث لنظرائهم في شمال قطاع غزة".