شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال اليوم بقوة 7,6 درجة جزيرة مينداناو في شرق الفلبين.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

إلى ذلك، ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات الليلة الماضية أرخبيل غوادلوب الفرنسي.

وذكر مرصد البراكين والزلازل الفرنسي أن مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6 درجات وقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا.