شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مخاطر وقوع حادث نووي لا تزال قائمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن خطر وقوع حادث نووي لا يزال قائما وسط الغزو الروسي، الذي دخل الآن شهره الـ 22 ، بعد انقطاع التيار الكهربائي في منشأة زابوريجيا التي تسيطر عليها موسكو.

وتتزامن المخاوف النووية مع تكثيف الجهود الهجومية الروسية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك الاستيلاء غير المؤكد على مارينكا في شرقى دونيتسك.

في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحصينات واسعة النطاق في مناطق ساحات القتال الرئيسية وعلى طول حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروس، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

الملاجئ والتحصينات

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسريع بناء الملاجئ والتحصينات على طول كل قطاعات الجبهة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الخميس، إن الأولوية واضحة، وإنه ناقش بناء هذه المرافق مع وزير الدفاع وكبار الضباط العسكريين".