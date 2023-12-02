AUKUS تعاون ثلاثي عسكري عالي التقنية لمواجهة الصين

تعمل الولايات المتحدة على توسيع تعاونها العسكري عالي التقنية مع أستراليا والمملكة المتحدة كجزء من جهد أوسع لمواجهة نفوذ الصين المتنامي بسرعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبدأت أمريكا تعزيز دفاعاتها بدءا من الطائرات بدون طيار تحت الماء إلى الحرب الإلكترونية.

التحديات الأمنية

والتقى وزير الدفاع لويد أوستن مع وزيري دفاع أستراليا والمملكة المتحدة في مركز تكنولوجيا الدفاع العسكري الأمريكي في وادي السيليكون لصياغة اتفاق جديد لزيادة التعاون التكنولوجي وتبادل المعلومات. والهدف، وفقًا لبيان مشترك، هو أن نكون قادرين على معالجة التحديات الأمنية العالمية بشكل أفضل، والتأكد من قدرة كل منهما على الدفاع ضد التهديدات سريعة التطور و«المساهمة في الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها».

والتقى أوستن مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز وجرانت شابس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، في مقر وحدة الابتكار الدفاعي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، قال أوستن إن الجهود، على سبيل المثال، ستسرع بسرعة تطور أنظمة الطائرات بدون طيار، وتثبت أننا «أقوى معًا».

تعاون موسع

وتعد اتفاقية التكنولوجيا الجديدة هي الخطوة التالية في التعاون العسكري الموسع مع أستراليا الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2021. وقد وضعت الدول الثلاث خططًا لما يسمى بشراكة AUKUS للمساعدة في تجهيز أستراليا بأسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية. و AUKUS هو اختصار لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، ستشتري أستراليا ثلاث غواصات من طراز فيرجينيا من الولايات المتحدة وستبني خمس غواصات جديدة من طراز AUKUS بالتعاون مع بريطانيا. ولن تحمل الغواصات، التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأمريكية، أسلحة نووية، وسيتم بناؤها في أديلايد بأستراليا، على أن يتم الانتهاء من بناء الغواصة الأولى في عام 2040 تقريبًا.

وقال مارليس إنه كان هناك قدر هائل من التقدم في برنامج الغواصات. وأضاف أن أستراليا، باعتبارها جزيرة، فهي بحاجة إلى طائرات بحرية بدون طيار محسنة وقدرات هجومية دقيقة.

الصواريخ الموجهة

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوسع قاعدتها الصناعية العسكرية من خلال مساعدة أستراليا في تصنيع الصواريخ الموجهة لكلا البلدين في غضون عامين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاونون في إنتاج أستراليا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة بحلول عام 2025.

وكان الدافع وراء التعاون المعزز بين الدول هو المخاوف المتزايدة بشأن الإنفاق الدفاعي المتزايد للصين والوجود العسكري المتوسع بسرعة في المنطقة. وفي العام الماضي وقعت بكين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان وأثارت احتمال إنشاء قاعدة بحرية صينية هناك.

عن بعد

وتجول أوستن في المعروضات، وشاهد سربا من خمس طائرات بدون طيار تنطلق من الرصيف وتحوم فوق المتفرجين - وكلها يتم التحكم فيها بواسطة عامل واحد باستخدام وحدة صغيرة محمولة باليد. وقال آدم براي، الرئيس التنفيذي لشركة Skydio، إن طائرات الاستطلاع بدون طيار قصيرة المدى - والتي تسمى Skydio X2D - مستخدمة بالفعل في القتال، لكن تكنولوجيا الاحتشاد والقدرة على التحكم فيها جميعًا من جهاز واحد لا تزال قيد التطوير.

وداخل مكاتب DIU، عرض الرائد في سلاح الجو أليكس هورن وحدة تدريب طيارين محمولة جديدة ستسمح للمدربين في الولايات المتحدة بتدريب المتدربين في الخارج عن بعد باستخدام سماعة رأس للواقع الافتراضي.

وسيتم تسليم أربعة مما يسمى بـ «أجهزة التدريب الغامرة» إلى قاعدة موريس الجوية للحرس الوطني في أريزونا الشهر المقبل.

شراكة AUKUS AUKUS

- هو اختصار لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

- قامت شراكة بين الدول الثلاث لمواجهة التهديد الصيني.

- قدمو العديد من الاتفاقيات التعاونية ستنشئ الدول الثلاث مواقع رادار جديدة لتعزيز قدرتها على اكتشاف وتتبع الأجسام في الفضاء.

الاتفاقية الجديدة

- تنص على سلسلة من التدريبات العسكرية التي تتضمن استخدام الطائرات البحرية بدون طيار تحت سطح البحر والسطح.

- تحسن قدرة الدول الثلاث على تبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات التي تم جمعها بواسطة العوامات الصوتية الخاصة بها.

-تُستخدم العوامات للكشف عن الغواصات والأشياء الأخرى الموجودة في الماء.

-تدعو إلى خطط لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك طائرات المراقبة P-8A، لمعالجة البيانات من العوامات بسرعة أكبر

- تحسين الحرب المضادة للغواصات.