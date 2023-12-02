شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: احتشاد المصريين بالخارج للتصويت يدعم استكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن تزايد الإقبال علي المشاركة في انتخابات الرئاسة في الخارج من قبل المصريين يظهر دعم المصريين في الخارج للدولة المصرية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد أبو العلا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني بنص الدستور، لذا يجب على كل مواطن مصري سواء في الداخل أو الخارج يشارك بشكل إيجابي في انتخابات الرئاسة من أجل التأكيد علي أن جميع أبناء الدولة المصرية يصطفون صفا واحدا خلف الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل الدولة، بالإضافة إلى المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ودعا المصريون بالخارج مواصلة الحشد والاستمرار في النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن الدولة المصرية حققت مكتسبات كثيرة للمصريين بالخارج سواء حقوق سياسية والتي نعمل على استمرارها وزيادتها مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.