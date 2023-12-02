أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود في شهر كانون الثاني المقبل الى بيروت بعدما يكون قد حل موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون والحل سيكون في مجلس النواب".
وكشفت المصادر، أن "لودريان سيبدأ بملف رئاسة الجمهورية والذي سيكون جوزف عون اسما من بين خياراته لكن من دون اغلاق الباب على مرشحين اخرين من الخيار الثالث".
وفي سياق منفصل، ذكرت معلومات "الجديد"، أن "كتلة الجمهورية القوية وحلفاؤها من الكتائب وتجدد والمستقلين سيحضرون الجلسة التشريعية تحت عنوان المصلحة الوطنية والتمديد لقائد الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": لودريان سيعود في كانون الثاني المقبل الى بيروت وسيبدأ بملف رئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.