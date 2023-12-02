"الجديد": لودريان سيعود في كانون الثاني المقبل الى بيروت وسيبدأ بملف رئاسة الجمهورية

أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود في شهر كانون الثاني المقبل الى بيروت بعدما يكون قد حل موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون والحل سيكون في مجلس النواب".

وكشفت المصادر، أن "لودريان سيبدأ بملف رئاسة الجمهورية والذي سيكون جوزف عون اسما من بين خياراته لكن من دون اغلاق الباب على مرشحين اخرين من الخيار الثالث".

وفي سياق منفصل، ذكرت معلومات "الجديد"، أن "كتلة الجمهورية القوية وحلفاؤها من الكتائب وتجدد والمستقلين سيحضرون الجلسة التشريعية تحت عنوان المصلحة الوطنية والتمديد لقائد الجيش".