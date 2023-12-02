الحاج حسن: المقاومة ما زالت على جهوزيتها وعزيمتها العالية والإنتصار لا يأتي إلا بالثبات

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "العدو الصهيوني استأنف بالأمس عدوانه على غزة، بالمجازر والقتل واستهداف المدنيين والمساجد والمستشفيات والمدارس والحصار والقتل الإرهابي بدعم أميركي واضح، وبتسليح أميركي بلا حدود:.

ولفت الحاج حسن، خلال حفل تأبيني للأخوين عضو المجلس البلدي محمد نايف العوطة وشقيقه عباس في بعلبك، الى أن "العدو الصهيوني أصيب بنكسة استراتيجية غير مسبوقة، على مستوى حجمها وعلى مستوى نتائجها، سنشاهد تداعياتها الكبيره والعظيمة إلى مدى بعيد".

وأشار الى أن "منذ الأيام الأولى يبحث العدو عن إنجاز دون جدوى، فقد وضع أهدافا عالية لا يمكنه تحقيقها، منها سحق المقاومة، وإعادة احتلال غزة، وترانسفير للفلسطينيين، وبعد 50 يوما من العملية البرية في مرحلتها الأولى عجز الاسرائيلي عن أن يقدم صورة انتصار واحدة ولو جزئية من أهدافه المعلنة تجاه المقاومة".

وأكد أن"المقاومة ما زالت على جهوزيتها وعزيمتها العالية، وصبر وصمود أهل غزة أسطوري وعظيم، إضافة إلى ما نشهده من تحولات كبرى تحصل في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم، كل هذه العوامل ستؤدي بالعدو إلى أن يحصد الخيبة، ولكن بالتأكيد الإنتصار لا يأتي إلا بالتضحيات والثبات والعزيمة والإرادة".