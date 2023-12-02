السلطات الروسية أعلنت استئناف عملية إجلاء رعاياها وأقاربهم من غزة

أعلنت البعثة الروسية في فلسطين، استئناف "عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم السبت بعد مواصلة الأعمال القتالية في القطاع".

وفي السياق، ذكرت البعثة، أن "العملية تجري على خلفية الأعمال القتالية التي بدأت مرة أخرى أمس بعد هدوء دام أسبوعا"، لافتةً الى أنه "بالتعاون مع زملائنا من سفارتينا في القاهرة وتل أبيب، والإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية الروسية ووزارة الطوارئ الروسية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى، نواصل العمل بكثافة على إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة النزاع".