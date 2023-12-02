الرئيس الإيراني: على الدول بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف أساسية بالنسبة لفلسطين

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه لا يمكن لقادة الدول فهم ما يجري في غزة واتخاذ القرار بشأنه بمعزل عن مراجعة تاريخية لـ75 عاماً من الاحتلال والقتل والدمار بحق الفلسطينيين".
وشدد رئيسي، أنه "يجب على الدول المختلفة بما فيها اليابان بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف أساسية بالنسبة لفلسطين وهي وقف القصف وإيصال المساعدات لغزة ورفع الحصار عن القطاع.
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