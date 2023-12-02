بعد انهيار الهدنة.. جيش الاحتلال يعلن المصادقة على خطط لعمليات قتالية جديدة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن المصادقة على خطط لعمليات قتالية جديدة في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن جثته لا تزال محتجزة في غزة، وتم إبلاغ أسرته

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان مقتضب: تحت بند سُمح بالنشر: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى المقاومة.