شكرا لقرائتكم خبر لبنانيون يحملون حزب الله مسؤولية دمار الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الأصوات اللبنانية منددة بمشاركة حزب الله اللبناني بالمعارك التي تتصاعد في المنطقة، وحمله الكثيرون مسؤولية الأضرار الجسيمة التي تكبدها الجنوب جراء القصف الإسرائيلي الوحشي.

وفي محاولة لاحتواء النقمة الشعبية المتصاعدة، أعلن حزب الله أنه سيعوض المتضررين بعدما أجرى خبراء مسوحات عن الأضرار، إلا أنه سرعان ما بدأ يطالب الحكومة اللبنانية برصد موازنة للتعويض سريعا، لا سيما للذين دمرت منازلهم بصورة كاملة، وأثار تولي الحكومة التعويض عن المتضررين في جنوب لبنان اعتراضات واسعة، إذ إنه في رأي شرائح واسعة من الشعب اللبناني يفترض أن يكون دفع تلك التعويضات على عاتق حزب الله الذي قرر فتح المعارك دون استشارة الحكومة.

وسارعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تلبية مطلب الحزب واجتمعت وأقرت دفع 10 ملايين دولار في موازنة عام 2024 كتعويضات مالية للمتضررين في المناطق الجنوبية، مما أثار اعتراضات سياسية واسعة عبر عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لافتا إلى أن الملايين الـ10 التي وعدت بها الحكومة تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في ​الجنوب​، يجب أن يدفعها الوزراء الذين صوتوا على هذا القرار من جيوبهم؛ لأن الحكومة وأكثرية كبيرة من الشعب لم تفوض «حزب الله» بإطلاق الصواريخ من لبنان.

ورفض الناشط السياسي المحامي مجد حرب، نجل الوزير السابق بطرس، تحميل بعض الشعب اللبناني مسؤولية التعويضات.