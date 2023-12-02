العراق يحذر واشنطن من الاعتداء على أراضيه

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وأكد السوداني خلال اتصاله مع بلينكن موقف بلاده الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.
وجدد في الوقت نفسه التزام بغداد حماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، وفق البيان ذاته.
في المقابل قالت وزارة الخارجية الأمريكية، «إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي على حماية المنشآت التي يوجد بها أمريكيون».
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