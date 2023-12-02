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العراق يحذر واشنطن من الاعتداء على أراضيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واشنطن من أي اعتداء على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي أمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وسط استئناف القتال في غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد.

وأكد السوداني خلال اتصاله مع بلينكن موقف بلاده الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وجدد في الوقت نفسه التزام بغداد حماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، وفق البيان ذاته.

في المقابل قالت وزارة الخارجية الأمريكية، «إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي على حماية المنشآت التي يوجد بها أمريكيون».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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