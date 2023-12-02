مقتل سوريين في هجمات إسرائيلية على دمشق

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وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية «أطلقت إسرائيل صواريخ عدة من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق، وقد أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها، ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف».
والاستهداف هو الـ12 منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى، حيث استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب وأخرجتهم عن الخدمة.
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