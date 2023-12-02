شكرا لقرائتكم خبر مقتل سوريين في هجمات إسرائيلية على دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عنصران من العاملين مع حزب الله اللبناني يحملان الجنسية السورية، وأصيب 7 آخرون، بينهم اثنان بحالة حرجة، جراء هجمات إسرائيلية أمس، استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية «أطلقت إسرائيل صواريخ عدة من فوق هضبة الجولان السوري المحتل باتجاه مناطق جنوب العاصمة دمشق، وقد أسقطت الدفاعات الجوية السورية عددا منها، ويجري حاليا تقييم المواقع التي تعرضت للاستهداف».

والاستهداف هو الـ12 منذ اندلاع عملية طوفان الاقصى، حيث استهدفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب وأخرجتهم عن الخدمة.