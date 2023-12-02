9 ملايين ناخب يحددون مسار تونس السياسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس حملة المرشحين لأول انتخابات محلية تونسية في ظل الدستور الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، ضمن مشروعه السياسي الرامي إلى وضع إصلاحات شاملة والقضاء على الفساد داخل البلاد.

ويتنافس 7205 مرشحين في 2153 دائرة انتخابية، فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 % من الإناث و49 % من الذكور.

وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الترشحات لهذه الانتخابات شملت مختلف الدوائر الانتخابية، وأن كل المجالس المحلية والجهوية ثم الوطنية لن تشهد أي شغور.

واستعدادا ليوم الاقتراع في الـ24 من ديسمبر 2023، خصصت الهيئة 4685 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع وتكوين قرابة 34500 معاون.

وستتوج هذه الانتخابات المسار السياسي الذي بدأه الرئيس التونسي، في الـ25 من يوليو 2021، وأعلن فيه عن مختلف محطاته بحل البرلمان وإصدار قانون انتخابي جديد على الأفراد بدل القائمات ووضع دستور جديد بديل لدستور 2014 وانتخاب برلمان جديد.

وتشهد تونس ظهور نخبة سياسية جديدة تحمل مشروعا سياسيا مختلفا في إطار المشروع الإصلاحي الذي وعد به رئيس الجمهورية التونسيين في مختلف تدخلاته والقائم على إرجاع ما تم نهبه من الشعب التونسي من قبل طبقة سياسية حكمت تونس طوال فترة ما بعد 2011.

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