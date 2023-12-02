300 حاوية سعودية تتجه لإغاثة سكان غزة

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وتحمل الباخرة على متنها 300 حاوية كبيرة، تزن 1246 طنا، منها 200 حاوية تشمل مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشمل المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
وبالتواكب، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تؤوي النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية.
المساعدات السعودية
- +3500 طن مساعدات عبر البحر
- +1500 طن مساعدات عبر الجو
- 20 سيارة إسعاف مجهزة
- 15 مليون دولار للأونروا
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