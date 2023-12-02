شكرا لقرائتكم خبر فريق أممي يوثق حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي في تقريرهم حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، الذي يضم حوالي 3000 سجين معظمهم من المدنيين.

وقال التقرير «إن الحوثيين يسجنون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتمائهن المتصور إلى أطراف النزاع المعارضة، أو انتمائهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما تسمى الأفعال غير اللائقة، ومن بين المحتجزات عارضتا أزياء يمنيتان معروفتان احتجزتا تعسفيا في فبراير 2021 وحكم عليهما في نوفمبر من نفس العام بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكد الفريق أن النساء المحتجزات لدى الحوثيين يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من «الزينبيات»، (الشرطة النسائية)، وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يحتجزون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.

وكشف التقرير عن بعض أنواع التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون والتي منها توجيه الأسلحة إلى الرأس والتظاهر بإطلاق النار؛ وإجبار السجناء على الوقوف لساعات طويلة والوقوف مع فتح أرجلهم والضرب بين الفخذين، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية؛ وضرب رؤوسهم على الجدار؛ وإزالة الكراسي حتى يسقطوا على الأرض ثم الدوس عليهم وجرهم؛ والضرب بالعصي المعدنية والخشبية والكهربائية؛ بالإضافة إلى إعطاء صدمات كهربائية؛ والتعليق في الأماكن الخارجية لتخويف المعتقلين الآخرين.

وفي سياق متصل، اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية طفلا في صنعاء، لإجبار والدته التي تعمل تربوية على إيقاف مطالبة سلطة الأمر الواقع براتبها، ونشاطها في نادي المعلمين.

وكشف أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب في صنعاء الخاضع السلطة الميليشيات، أن جهاز المخابرات الحوثية خطف ابن حياة منصر، التي نشطت في الأشهر الماضية للمطالبة بمرتباتها ومرتبات المعلمين.

وقال في منشور له على منصة إكس، «إن ميليشيات الحوثي خطفت عبدالخالق الحماطي ابن حياة منصر، لإجبار والدته على التوقف عن مطالبتها بالمرتبات، وتجميد نشاطها في نادي المعلمين الذي تشكل للمطالبة بالمرتبات.

من جهة أخرى، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة فعاليات حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وتأتي الحملة ضمن فعاليات مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتشتمل تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتمكين الاقتصادي للنساء المعنفات والناجيات من العنف، فضلا عن إقامة حزمة من الأنشطة التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة من بينها ورش عمل وسوق ترويجي، وجلسات إرشادية في الأرياف، وحلقات توعية عبر الإذاعات المحلية ومعارض متنوعة.

مشاهدات يمنية: