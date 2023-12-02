اشتباكات عنيفة بولاية نهر النيل السودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، دارت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منطقة النقعة والمصورات الأثرية التاريخية داخل حدود ولاية نهر النيل شمال الخرطوم، على بعد حوالى 55 كلم من مدينة شندي ثاني أكبر مدن الولاية. وتواصلت الغارات الجوية والاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مختلف الأنحاء داخل حدود ولاية الخرطوم وخارجها، بما فيها محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة وشرقها وجنوبها، إلى جانب الأجزاء الشمالية للخرطوم بحري ووسط وجنوب مدينة أم درمان. وتابع الطيران الحربي غاراته الجوية مستهدفا مواقع قوات «الدعم السريع» في شرق حي الأزهري جنوب الخرطوم.

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