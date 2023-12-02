اليابان تدعو إلى تخفيف التوترات في القطاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بإنه يأمل في أن تهدأ التوترات في غزة في أسرع وقت ممكن. وخلال محادثاتهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الإمارات (كوب 28)، قال كيشيدا لهرتسوج إن زيادة توصيل الإمدادات إلى غزة ضرورية لتحسين الوضع الإنساني هناك.

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