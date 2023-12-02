100 قنبلة خارقة أمريكية تضرب غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب الوحشية في غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي «بي ال يو109-» مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.

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