شكرا لقرائتكم خبر إيطاليا تدعم غزة بـ3 طائرات مساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة أمس وصول طائرة مساعدات قادمة من إيطاليا لدعم قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وتعد هذه الطائرة هي ثالث طائرة مساعدات قادمة من إيطاليا خلال ثلاثة أيام تحمل أطنانا عدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية. وقالت المصادر: وصلت الطائرة، وهي بضائع تابعة لشركة طيران «ايزي تشارتر» من مطار برينديزي الإيطالي. وتحمل الطائرة وهي من طراز «إيرباص 300» أطنانا عدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمستلزمات الطبية الضرورية لدعم أهالي غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تدعم غزة بـ3 طائرات مساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.