أميركا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، خلال مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار أميركي لصندوق المناخ الأخضر.

وهذا الصندوق هو أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في الدول النامية وحصل على تعهدات تزيد على 20 مليار دولار.

وسيكون التعهد الأميركي الجديد إضافة إلى ملياري دولار قدمتهما الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وأعلنت هاريس عن التعهد في كلمتها أمام القمة.

وقالت: «اليوم، أنا فخورة بأن أعلن أننا سنقدم تعهداً جديداً بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية في الاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة».

وقال منسقو الصندوق، في أكتوبر، إن الجولة الثانية الحالية من تجديد الموارد جمعت تعهدات بنحو 9.3 مليار دولار لتمويل المشاريع في البلدان المعرضة لتداعيات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027.

بالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ، يمول الصندوق أيضاً مشروعات لمساعدة البلدان على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتمثل هاريس الولايات المتحدة في كوب 28، ضمن وفد أميركي يضم أيضاً مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين والوزراء.