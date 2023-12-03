أوستن: إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية بحربها مع حماس إذا لم تستجب للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن "واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم ولن تسمح لحماس بالانتصار"، لافتاً الى أن "إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في حربها مع حماس إذا فشلت في الاستجابة للتحذيرات بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين".

وكان قد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "هناك خلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأميركية ولكن في كثير من الاحيان ننجح في إقناعهم"، لافتاً الى أن "هذه حربنا ويجب علينا نحن اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان نتمكن من إقناع الأصدقاء الأميركيين".

في اليوم الـ57 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع.