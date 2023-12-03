الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا اليوم 100 شاحنة عبر معبر رفح محملة بمساعدات إنسانية

أعلنت جمعيّة ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، في بيان مقتضب، أنّ "طواقمها استلمت اليوم 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري (Egyptian Red Crescent) عبر ​معبر رفح​، محمّلة بمساعدات إنسانيّة"، موضحةً أنّ "الشّاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثيّة ومستلزمات طبيّة وأدوية".

وكانت قد أشارت الجمعيّة أمس، إلى أنّ "سلطات الاحتلال أبلغت الجمعيّة والمنظّمات والجهات العاملة في ​معبر رفح البرّي​ كافّة، منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى ​قطاع غزة​، بدءًا من اليوم وحتّى إشعار آخر، وأنّه يتوجّب تفريغ المعبر من الشّاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن".