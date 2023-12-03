الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا اليوم 100 شاحنة عبر معبر رفح محملة بمساعدات إنسانية

أعلنت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أنّ "طواقمها استلمت اليوم 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري (Egyptian Red Crescent) عبر معبر رفح، محمّلة بمساعدات إنسانيّة"، موضحةً أنّ "الشّاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثيّة ومستلزمات طبيّة وأدوية".
وكانت قد أشارت الجمعيّة أمس، إلى أنّ "سلطات الاحتلال أبلغت الجمعيّة والمنظّمات والجهات العاملة في معبر رفح البرّي كافّة، منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة، بدءًا من اليوم وحتّى إشعار آخر، وأنّه يتوجّب تفريغ المعبر من الشّاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن".
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