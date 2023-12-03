"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة أميركية في مطار اربيل بطائرة مسيّرة

أكدت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

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