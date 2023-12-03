رئيس غينيا بيساو أعلن أن أعمال العنف في البلاد هي "محاولة انقلاب"

أعلن رئيس ​غينيا بيساو​، أومارو سيسوكو إمبالو، في بيان، أنّ أعمال العنف الدّامية الّتي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع، بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني، كانت "محاولة انقلاب".

وأشار إمبالو الّذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، بعد عودته إلى بيساو، إلى أنّه لم يتمكّن من العودة فورًا "نظرًا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأنّ هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".

وكان قد أفاد جيش غينيا بيساو أمس الجمعة، أنّه سيطر على الوضع في العاصمة، بعد ليلة من القتال ضدّ عناصر من قوّات الأمن، نفّذوا عمليّةً أسفرت عن قتيلَين على الأقل.

وقد سُمع صوت إطلاق نار كثيف بشكل متقطّع ليل الخميس وصباح الجمعة في بيساو، بين عناصر من الحرس الوطني متحصّنين في ثكنة في جنوب المدينة، والقوّات الخاصّة التّابعة للحرس الرّئاسي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".