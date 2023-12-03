مسؤول أميركي: إحدى طائراتنا اعترضت مسيَّرة إيرانية كانت تحوم فوق حاملة الطائرات "أيزنهاور" بالخليج

كشف مسؤول دفاعي أميركي، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "إحدى طائراتنا اعترضت مسيرة إيرانية كانت تحوم فوق حاملة الطائرات أيزنهاور بالخليج"، لافتاً الى أننا "لم نتخذ إجراءات عسكرية ضد المسيرة وإنما قمنا بمراقبتها".

وأفاد المسؤول الأميركي، أن "المسيرة الإيرانية حالت دون قيام طائراتنا بالإقلاع والهبوط بسلام على متن أيزنهاور".

ومنذ أيام، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليجِ العربي، في إطارِ تعزيزِ انتشارِ القوات في المنطقة، لافتةً الى أن "هدفَ وصولِ حاملةِ الطائرات هو القيامُ بدورياتٍ، لضمانِ حرية الملاحة، في الممرات المائية الدولية الرئيسةِ مع دعمِ متطلباتِ القيادةِ المركزيةِ الأميركية، في جميع أنحاءِ المنطقة".