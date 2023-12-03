الخارجية الأميركية تعيد النظر في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

أعلنت الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنها "تعيد النظر في إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، في ظل عدم تحقيق أي تقدّم باتّجاه الإفراج عن الأميركيين المعتقلين بشكل غير منصف والسجناء السياسيين".
وولفت ميلر، الى أن "واشنطن ترحب أولا بالإعلان الصادر في كراكاس الخميس عن اتفاق يسمح لقادة المعارضة الساعين لمنافسة نيكولاس مادورو في انتخابات 2024 الرئاسية للطعن في قرار عدم أهليتهم للترشح"، معتبراً أن "هذا تطوّر مهم".
وأضاف "نواصل تحركاتنا الدبلوماسية النشطة في ما يتعلق بهذه المسائل"، مؤكدا بأن "واشنطن ستعلن عن الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة في منتصف تشرين الأول عن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في قطاعي النفط والغاز ردا على اتفاق بين الحكومة والمعارضة لتنظيم انتخابات رئاسية في 2024.
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