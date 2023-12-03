أمير قطر أكد لماكرون أهمية مواصلة الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

أعلن الدّيوان الأميري القطري، أنّ "أمير قطر الشّيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ أجرى مع الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، جلسة مباحثات رسميّة في قصر لوسيل، جرى خلالها بحث بعلاقات التّعاون الاستراتيجيّة بين البلدين في شتّى المجالات، وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافةً إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأوضاع في قطاع ​غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".

وأكّد بن حمد "أهميّة مواصلة الجهود الدّوليّة المشتركة لضمان العودة إلى التّهدئة ووقف دائم لإطلاق النّار في غزة، وحماية المدنيّين وإيصال المساعدات الإنسانيّة لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدّولتين وفق القرارات الدّوليّة والأمميّة".