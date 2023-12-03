«اليوم الأكثر دمــ..ــوية منذ بدء الحرب».. مئات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة بقنابل عملاقة

الشارقة - اميمة ياسر -

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجوما عنيفا على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، وصفته مصادر فلسطينية بأنه "الأكثر دموية منذ بدء الحرب"، حيث خلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بالصواريخ والقنابل العملاقة."

وقال "المكتب" في بيان إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنية ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في المعسكر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد كبير من الفلسطينيين قد استشهدوا جراء استهداف الطيران الحربي منزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة.

ونفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا مباشرا استهدف طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال القتلى والجرحى من تحت ركام منزل عائلة البراوي شمال قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي ايضا حزاما ناريا عنيفا على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أشفر عن استشهاد عدد كبير من السكان.

وفقا للقناة، فقد استشهد سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية، وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا، في حين قتل 10 أشخاص على الأقل في غارة للطائرات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس.

وشنّ الطيران الإسرائيلي حزاما ناريا في محيط مستشفى الاندونيسي وشرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ممثلة برئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها انتوني بلينكن، المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر "للاحتلال" باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب "المكتب" المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فورا، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15200 "شهيد" وأكثر من 40 ألف إصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "روسيا اليوم" بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

ونقلت القناة عن المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها أن الطيران الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.