نتنياهو يتهم حمــ..ــاس بانتهاك اتفاقية الأسرى.. ويتحدث عن خلاف مع الإدارة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انتهكت اتفاقية الأسرى، لافتا إلى أن تل أبيب ستعمل على زيادة الضغط.

وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن "تحقيق أهداف الحرب" مستحيل من دون استمرار العمليات البرية.

وعن تجدّد القتال في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الأيام الأخيرة دمّرنا 400 هدف لحماس"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقال: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهداف الحرب - ولا يُمكننا القيام بذلك دون استمرار المناورات البرية".

وكشف نتنياهو عن أن "هناك الكثير من الخلافات مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية.. ولكن في غالب الأحيان ننجح في إقناعهم".

وتحدث رئيس وزراء إسرائيل عن أنه "كانت هناك مفاوضات صعبة تحت النار" من أجل إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة "والمهمة لم تنجز بعد".

وتابع: "نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن والقتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري."

كما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا أنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "كل ليلة تقريبا ومع وسائل الإعلام المؤثرة في الولايات المتحدة ونريد أن نؤثّر على الرأي العام".

وأكد نتنياهو مجددا أنه سيحقق الأهداف الثلاثة للحرب: "القضاء على حماس، إعادة المختطفين وألا تشكل غزة تهديدا جديدا على إسرائيل."

من ناحية أخرى، أعلن نتنياهو أن سياسة توزيع أكبر قدر من السلاح على الاسرائيليين يجب أن تستمر، معتبرا أنها "تساعد في إنقاذ الحياة"، ولكن يمكن أن نخسر الأرواح "وهذا يمكن أن يحدث".

وتحدث نتنياهو ايضا عن أنه اقترح على وزير الدفاع (يوآف جالانت) إقامة مؤتمر صحفي مشترك، وقال: "وهو اختار ما اختار".