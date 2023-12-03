نتنياهو عن السلطة الفلسطينية: لن تدخل قطاع غزة بعد الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية لن تدخل إلى قطاع غزة الآن، موضحا ضرورة إقامة "منطقة أمنية إسرائيلية كاملة لسنوات" بزعم "منع خروج المزيد من الإرهاب".

وأتت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، في الوقت الذي أعلن فيه أنه كان قد اقترح على وزير دفاعه يوآف جالانت عقد المؤتمر الصحفي بشكل مشترك، وقال إن الأخير "اختار ما اختار".

وعن السيطرة المستقبلية في قطاع غزة، قال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب "، موضحا أنها "ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث قال: "أبو مازن بعد أكثر من 50 يوما لا يزال يرفض الاعتذار".

وأضاف: "والمقرّب منه جبريل الرجوب قال إنه يجب تطبيق ذات السيناريو ( 7 أكتوبر - طوفان الأقصى) في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن وزير الدفاع جالانت، أنه رأى بأم عينه نتائج العودة إلى القتال "من قمرة القيادة في الطائرة، معتبرا أن "النتائج مثيرة للإعجاب للغاية".

وقال جالانت في مؤتمر صحفي إن حركة "حماس" انتهكت الاتفاق ورفضت إعادة 15 امرأة وطفلين، على حد تعبيره.

وفي السياق، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي في دفاعها عن نفسها، مع استئناف القتال ومقتل أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

يشار إلى أنه في اليوم الثاني على انقضاء مهلة "الهدنة الإنسانية" التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.