فيديو.. مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظم حزب شعب مصر برئاسة أشرف المقدم، مساء اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور العديد من المواطنين.

وتوالت كلمات أعضاء المنصة حول دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وضرورة خروج جموع الشعب المصري للمشاركة في العرس الانتخابي، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي في مختلف محافظات مصر.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء السبت، بثًا مباشرًا بعنوان (مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بسوهاج).